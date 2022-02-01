Мінцифри планує покрити 80% залізничних шляхів стабільним інтернет-з'єднанням

В першу чергу забезпечити належне інтернет-з’єднання планується на маршрутах, якими курсують поїзди Інтерсіті

Міністерство цифрової трансформації України ініціюватиме зміни до державного бюджету для виділення фінансування проєкту з покриття інтернетом залізничної мережі України. Про це повідомляє Ukraine rail monitoring.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, наразі лише 40% всіх шляхів, якими пересуваються поїзди «Інтерсіті» покрито інтернетом. Міністерство розробляє план зі збільшення цього показника до 80%.

«Зараз ми будемо пропонувати зміни до бюджету і все-таки сфокусуємося на будівництві веж та покритті залізничних шляхів. В першу чергу це стосується «Інтерсіті», і вже далі усіх шляхів по всій країні», – зазначив Михайло Федоров.

Раніше повідомлялося, що компанія «Укрзалізниця» планує найближчим часом запустити швидкісний потяг «Київ – Лисичанськ».

Нагадаємо, Укрзалізниця анонсувала «велике будівництво» на столичному вокзалі

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» завершила реконструкцію дільниці Васильків–Васильків-2. Із 29 грудня приміські поїзди почали курсувати з Києва безпосередньо до центру міста Васильків. Зазначений маршрут – частина проєкту Kyiv City Express.

До слова, проїзд в електричці з Василькова до Києва, запущеній в кінці грудня 2021 року в рамках проєкту Kyiv City Express, буде безкоштовний до кінця січня 2022 року.

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