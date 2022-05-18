«Укрзалізниця» запускає електропотяг з Києва до Чернігова

Потяг Skoda курсуватиме з Києва до Чернігова й у зворотному напрямку майже щодня

«Укрзалізниця» з 19 травня запускає електропотяг Skoda за маршрутом Київ-Чернігів. Про це повідомляється у Telegram-каналі «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» запускає електропоїзд Skoda на маршруті Чернігів-Київ-Чернігів та подовжує маршрут іншого поїзда сполученням Чернігів – Київ до Вінниці якісними та сучасними вагонами МПЛТ», – йдеться в повідомленні.

Так, з 19 травня щоденно, крім вівторків, курсуватимуть: регіональний потяг №708/707 Київ-Чернігів. Відправлення з Києва о 9:26, прибуття до Чернігова – о 12:35.

Зворотно, з Чернігова, виїжджатиме потяг №710/709, відправлення о 13:00, прибуття до Києва – о 16:17.

Крім того, з 19 травня щоденно курсуватиме потяг №702/701 Вінниця – Чернігів. Він відправлятиметься з Вінниці о 13:27 і прибуватиме до Чернігова о 20:21. Також автоматично додається сполучення №701 Київ – Вінниця (відправлення зі ст. Дарниця о 8:52, прибуття до Вінниці о 12:43) та №704/703 Чернігів – Київ (відправлення з Чернігова о 7:23, прибуття до Києва о 10:41).

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» припиняє курсування евакуаційних поїздів через істотне зменшення попиту на рейси. Однак компанія залишить один рейс для евакуації людей з Покровська Донецької області.