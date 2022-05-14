«Укрзалізниця» припиняє курсування евакуаційних поїздів: буде лише один рейс
В Україні через істотне зменшення попиту на евакуацію курсуватиме лише один евакуаційний рейс
«Укрзалізниця» припиняє курсування евакуаційних поїздів через істотне зменшення попиту на рейси. Однак компанія залишить один рейс для евакуації людей з Покровська Донецької області. Про це заявив очільник компанії Олександр Камишін під час брифінгу.
«Залізниця продовжує працювати за графіком. Ми закінчуємо евакуаційну програму. Ми продовжуємо її тільки в напрямку з Донбасу. У нас на вчора – тільки один евакуаційний поїзд. І все більше людей користуються нормальним регулярним сервісом «Укрзалізниці», – заявив він.
Камишін зазначив, що за 12 травня компанія перевезла 30 тисяч пасажирів і тільки 177 з них – евакуаційними поїздами.
«При цьому ми продовжуємо надавати евакуаційний сервіс, де він дійсно потрібен. Ми його зараз робимо з Покровськом і будемо робити до тих пір, поки це буде потрібно. Все менше і менше людей користується ним, але це люди, у яких обмежена мобільність і залізниця – єдиний спосіб виїхати», – додав глава «Укрзалізниці».
Нагадаємо, що «Укрзалізниця» знову відкрила попередній продаж квитків на 20 днів.
Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» разом з партнерами — залізницями Польщі та Німеччини — налагодили систему зручних та швидких поїздок з України до Німеччини з пересадкою в польському Перемишлі.