«Укрзалізниця» припиняє курсування евакуаційних поїздів: буде лише один рейс

«Укрзалізниця» припиняє курсування евакуаційних поїздів через істотне зменшення попиту на рейси. Однак компанія залишить один рейс для евакуації людей з Покровська Донецької області. Про це заявив очільник компанії Олександр Камишін під час брифінгу.

«Залізниця продовжує працювати за графіком. Ми закінчуємо евакуаційну програму. Ми продовжуємо її тільки в напрямку з Донбасу. У нас на вчора – тільки один евакуаційний поїзд. І все більше людей користуються нормальним регулярним сервісом «Укрзалізниці», – заявив він.

Камишін зазначив, що за 12 травня компанія перевезла 30 тисяч пасажирів і тільки 177 з них – евакуаційними поїздами.

«При цьому ми продовжуємо надавати евакуаційний сервіс, де він дійсно потрібен. Ми його зараз робимо з Покровськом і будемо робити до тих пір, поки це буде потрібно. Все менше і менше людей користується ним, але це люди, у яких обмежена мобільність і залізниця – єдиний спосіб виїхати», – додав глава «Укрзалізниці».

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» знову відкрила попередній продаж квитків на 20 днів.

Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» разом з партнерами — залізницями Польщі та Німеччини — налагодили систему зручних та швидких поїздок з України до Німеччини з пересадкою в польському Перемишлі.