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    Ураганний вітер зірвав скляну панель із торговельного центру в Києві (фото)

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    Скляна панель упала на пішохідну зону - Ураганний вітер зірвав скляну панель із торговельного центру в Києві (фото)
    Скляна панель упала на пішохідну зону
    Фото: Інформатор

    В результаті інциденту ніхто не постраждав

    У понеділок, 10 лютого, на бульварі Перова, 36 в Києві у ТРЦ «Квадрат» впала скляна панель. Вона перебувала на другому поверсі і впала прямо на пішохідну зону.

    Це сталося близько 12:00.

    Постраждалих немає.

    Як повідомила «Інформатору» працівниця адміністрації ТРЦ Ірина, причиною інциденту став сильний вітер. «Зараз на місці патрулюють охоронці і тримають ситуацію на контролі. Випадок страховий, тому незабаром встановлять нове скло. Саму ж конструкцію перевіряють, щоб надалі уникнути подібних випадків», - розповіли в адміністрації.

    Нагадаємо, сьогодні у столиці та області оголошено штормове попередження: пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

    Управління ДСНС у Києві радить киянам та мешканцям столичного регіону обрати громадський транспорт замість власного у зв’язку зі штормовим попередженням.

    Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру.

    У високогір'ї Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей у понеділок очікується значна сніголавинна небезпека.

    Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що протягом останніх 20 років в Україні фіксують температурні рекорди.

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