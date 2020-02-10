Ураганний вітер зірвав скляну панель із торговельного центру в Києві (фото)



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Скляна панель упала на пішохідну зону Фото: Інформатор

В результаті інциденту ніхто не постраждав

У понеділок, 10 лютого, на бульварі Перова, 36 в Києві у ТРЦ «Квадрат» впала скляна панель. Вона перебувала на другому поверсі і впала прямо на пішохідну зону.

Це сталося близько 12:00.

Постраждалих немає.

Як повідомила «Інформатору» працівниця адміністрації ТРЦ Ірина, причиною інциденту став сильний вітер. «Зараз на місці патрулюють охоронці і тримають ситуацію на контролі. Випадок страховий, тому незабаром встановлять нове скло. Саму ж конструкцію перевіряють, щоб надалі уникнути подібних випадків», - розповіли в адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні у столиці та області оголошено штормове попередження: пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

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У високогір'ї Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей у понеділок очікується значна сніголавинна небезпека.

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що протягом останніх 20 років в Україні фіксують температурні рекорди.