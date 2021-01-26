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    Уродженець Луганщини пограбував ювелірний магазин на Київщині (фото, відео)

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    Поліція вилучила у грабіжника викрадені ювелірні вироби - Уродженець Луганщини пограбував ювелірний магазин на Київщині (фото, відео)
    Поліція вилучила у грабіжника викрадені ювелірні вироби
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці оперативно затримали грабіжника

    На Київщині поліцейські оперативно розкрили напад на ювелірний магазин та затримали грабіжника.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    В одній з ювелірних крамниць чоловік майже годину ходив, оглядаючи вітрини. Черговим запитанням відволік увагу продавчині і в цей час зненацька вихопив з прилавка вироби із золота та втік у невідомому напрямку. Зухвалому грабіжнику навіть не став на заваді охоронник магазину - він не натиснув «тривожну» кнопку, яка блокує вхідні двері.

    Під час проведення невідкладних пошукових заходів правоохоронці Бориспільського районного управління поліції спільно з оперативниками Управління карного розшуку поліції Київщини оперативно встановили прикмети зловмисника та автомобіль, на якому він зник.

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    Уродженець Луганщини пограбував ювелірний магазин на Київщині (фото, відео)
    Уродженець Луганщини пограбував ювелірний магазин на Київщині (фото, відео)

    Розшукуване авто поліцейські помітили на одному зі столичних проспектів.

    Грабіжником виявився 33-річний уродженець Луганської області, у якого вилучено речові докази.

    Чоловік і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі грабіжник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

    Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Запобіжний захід затриманому обере суд.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина пограбування злочин злочинець
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