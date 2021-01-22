Зухвалі злочинці пограбували жінку в її ж автомобілі

Поліцейські Київщини затримали зухвалих автомобільних грабіжників

У Гнідині Бориспільського району двоє злодіїв викрали з автомобіля сумку з грошима і втекли на іншій автівці.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Жінка вийшли з магазину та сіла до автомобіля, що був припаркований на стоянці. У цей час на заднє сидіння підсів незнайомець, нібито помилився автівкою та нецензурно лаявся. Потім чоловік схопив сумку, що лежала поруч і зник у невідомому напрямку на іншому авто.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Бориспільського районного управління поліції. Поліцейські відпрацьовували місце вчинення злочину, вилучили записи з камер відеоспостереження.

Незважаючи на те, що втікачі змінили державні номерні знаки на авто, їм не вдалося уникнути викриття. Майже дві доби тривали пошукові заходи й оперативникам вдалося розшукати автомобіль та зловмисників. Грабіжниками виявилися двоє 36-річних жителів столиці, які шукали легкого заробітку. Один з них раніше мав проблеми із законом за скоєння корисливих злочинів. Речові докази вилучено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Грабіжником виявився водій. Слідчі поліції повідомили йому про підозру у скоєнні злочину. Запобіжний захід лиходію обере суд. Щодо його поплічника – поліцейські проведуть перевірку і нададуть правову оцінку його діям.

Нагадаємо, поліція затримала молодика, який зайшов до кіоску з надання фінансових послуг на проспекті Перемоги в Києві та, погрожуючи ножем, забрав із каси 26,798 тис. гривень.