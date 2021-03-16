Канікули в Києві почнуться на два дні раніше – Кличко

Початкова школа та садочки поки що працюватимуть у звичайному режимі

Керівництво міста ухвалило рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше – з четверга, 18 березня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко під час свого екстреного прес-брифінгу.

Садочки та початкова школа поки працюватимуть в звичному режимі.

«Хочу наголосити, що ситуація справді складна. Сьогодні в стаціонарах медзакладів столиці – понад 3500 госпіталізованих пацієнтів. Хворих та з підозрою на коронавірус. Із них 71% людей – в тяжкому стані. Це найскладніша ситуація для медиків Києва від початку пандемії.», – сказав мер столиці.

На думку міського голови, з нинішніми темпами розповсюдження вірусу і кількістю госпіталізацій за добу, вже за кілька днів місць у лікарнях не буде.

Як повідомлялося раніше, минулої доби у Києві зафіксовано 999 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Це – утричі більше, ніж попередньої доби.