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    В «Арена Сіті» ледь не зі стріляниною стався п’яний дебош (фото, відео)

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    Охорона закладу викликала поліцію - В «Арена Сіті» ледь не зі стріляниною стався п’яний дебош (фото, відео)
    Охорона закладу викликала поліцію
    Фото: Інформатор

    Один із учасників конфлікту «Арена Сіті» дістав пістолет

    У четвер, 4 липня, вранці в торговому центрі «Арена Сіті» в одному із закладів стався конфлікт. Відвідувачі напідпитку ледь не почали стрілянину, оскільки у одного з них в руках опинився пістолет. Розбиратися в конфлікті приїхали правоохоронці.

    Все сталося близько 05:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами охоронців «Арени», компанія відпочивала в ресторані і з якоїсь причини почала влаштовувати конфлікт з працівниками The Burger. У якийсь момент один з чоловіків дістав пістолет. До нього підійшла охорона, якій вдалося обеззброїти бешкетника.

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    В «Арена Сіті» ледь не зі стріляниною стався п’яний дебош (фото, відео)
    В «Арена Сіті» ледь не зі стріляниною стався п’яний дебош (фото, відео)
    В «Арена Сіті» ледь не зі стріляниною стався п’яний дебош (фото, відео)
    В «Арена Сіті» ледь не зі стріляниною стався п’яний дебош (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Після цього охоронці викликали поліцію, і на місце прибуло відразу кілька патрульних екіпажів. Правоохоронцям затримані показали нібито дозвіл на зброю. Проте, поліцейські все-таки забрали п'яну компанію, а також вилучили зброю.

    Нагадаємо, 3 липня в «Арена Сіті» чоловіки кавказької зовнішності влаштували різанину через неоплачений рахунок. В результаті конфлікту постраждав охоронець кафе Linas.

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