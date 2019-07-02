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    На Одещині чоловік застрелив свого зятя

    • Розсилка
    На Одещині чоловік застрелив свого зятя

    Біляївські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві

    Від сварливого чоловіка, який зловживав оковитою, жінка з дитиною пішла жити до батьків, але і там зазнала від нього тиску. Хильнувши зайвого, непроханий гість прийшов сваритися через те, що його покинули, і кинувся в бійку. Закінчився конфлікт тим, що глава родини вистрелив у п’яного родича з рушниці.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Про трагічну подію, що сталася в одному з сіл Біляївського району, поліцейським сповістили медичні працівники, яких родина викликала на допомогу пораненому. На жаль, лікарі, приїхавши за викликом, констатували смерть пораненого 48-річного чоловіка.  

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    На Одещині чоловік застрелив свого зятя
    На Одещині чоловік застрелив свого зятя

    Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 69-річного фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Триває досудове слідство.

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