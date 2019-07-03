Грабежі, викрадення авто: за добу у Києві скоєно майже 290 злочинів
Поліція встановила підозрюваних лише у 39 випадках
За минулу добу, 2 липня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 287 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Серед кримінальних правопорушень:
- вбивства - 1;
- грабежі - 3;
- хуліганство - 5;
- крадіжки - 129;
- незаконні заволодіння автотранспортом - 5.
У поліції повідомили, що у 39 випадках підозрювані особи встановлені.
Як повідомлялося, 1 липня до органів внутрішніх справ столиці надійшло 274 повідомлення про скоєння злочинів.
Нагадаємо, згідно з даними Головного управління поліції у Києві, у столиці знижується кількість кримінальних правопорушень. У поліції повідомили, що упродовж першого кварталу 2019 року на території міста вчинено на 5% менше кримінальних правопорушень, ніж за аналогічний період минулого року (16 181 проти 16 937). У тому числі зареєстровано 4 824 тяжкі та особливо тяжкі злочини, це на 17% менше від показників минулого року.