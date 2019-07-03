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    Грабежі, викрадення авто: за добу у Києві скоєно майже 290 злочинів

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    2 липня у Києві сталося 129 крадіжок - Грабежі, викрадення авто: за добу у Києві скоєно майже 290 злочинів
    2 липня у Києві сталося 129 крадіжок

    Поліція встановила підозрюваних лише у 39 випадках

    За минулу добу, 2 липня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 287 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед кримінальних правопорушень: 

    • вбивства - 1;
    • грабежі - 3;
    • хуліганство - 5;
    • крадіжки - 129;
    • незаконні заволодіння автотранспортом - 5.

    У поліції повідомили, що у 39 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося, 1 липня до органів внутрішніх справ столиці надійшло 274 повідомлення про скоєння злочинів.

    Нагадаємо, згідно з даними Головного управління поліції у Києві, у столиці знижується кількість кримінальних правопорушень. У поліції повідомили, що упродовж першого кварталу 2019 року на території міста вчинено на 5% менше кримінальних правопорушень, ніж за аналогічний період минулого року (16 181 проти 16 937). У тому числі зареєстровано 4 824 тяжкі та особливо тяжкі злочини, це на 17% менше від показників минулого року.

    За даними поліції, загалом рівень злочинності за перших три місяці року на 10 тисяч населення зменшився та становить 55 кримінальних правопорушень. У 2018 році було 58 правопорушень. 
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