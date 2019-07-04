У Києві троє в масках зі стріляниною викрали сумку з 1,1 млн гривень



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Нападники втекли на автомобілі Audi

У середу, 3 липня, в Києві за адресою вулиця Велика Васильківська, 132 стався розбійний напад. Троє людей в масках вихопили сумку з грошима з машини Renault Megan і зникли в невідомому напрямку.

Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія автомобіля, він припаркувався у дворі будинку. У цей момент до машини підбігли троє чоловіків у чорних масках і зробили один постріл.

Метою нападників була сумка. Вона перебувала поруч з другим чоловіком, який сидів ззаду. Нападники вирвали з рук ручну поклажу і зникли на автомобілі Audi.

У місті Київ було введено оперативний план «Сирена».

За попередньою інформацією, в сумці знаходився 1 мільйон 170 тисяч гривень.

Подробиці інциденту встановлюються.