У Києві троє в масках зі стріляниною викрали сумку з 1,1 млн гривень
Нападники втекли на автомобілі AudiУ середу, 3 липня, в Києві за адресою вулиця Велика Васильківська, 132 стався розбійний напад. Троє людей в масках вихопили сумку з грошима з машини Renault Megan і зникли в невідомому напрямку.
Про це повідомляє Інформатор.
За словами водія автомобіля, він припаркувався у дворі будинку. У цей момент до машини підбігли троє чоловіків у чорних масках і зробили один постріл.
Метою нападників була сумка. Вона перебувала поруч з другим чоловіком, який сидів ззаду. Нападники вирвали з рук ручну поклажу і зникли на автомобілі Audi.
У місті Київ було введено оперативний план «Сирена».
За попередньою інформацією, в сумці знаходився 1 мільйон 170 тисяч гривень.
Подробиці інциденту встановлюються.