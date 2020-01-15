В центрі Києва пограбували відому телеведучу



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Надія Матвєєва ледь не стала жертвою грабіжників

Одна із ймовірних злодійок перелякалась та повернула ведучій гаманець

Відому українську ведучу Надію Матвєєву пограбували в центрі Києва.

Про цей інцидент Матвєєва розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Матвеєва зазначила, що помітила двох злодійок, котрі за нею спостерігали ще у магазині. Згодом вона почула, як на вулиці хтось лізе у її сумку. Тоді ведуча голосно закричала: «Сперли».

Одна із ймовірних злодійок перелякалась та повернула ведучій гаманець.

Дівчина запевнила, що це справа рук хлопця, який втік з місця злочину. На щастя, Надія Матвєєва зуміла запобігти втраті особистих коштів та документів. Вона дала кілька порад своїм прихильникам та порадила ніколи не втрачати пильність.

«У людних місцях сумка повинна бути надійно закрита, притиснута до тіла і обов'язково перед очима, в полі зору. Для гаманця, телефону, цінних речей – спеціальне відділення або кишеня в сумці»,– зауважила телеведуча.

Зіркові колеги висловили свої переживання стосовно ситуації та радість від того, що цінні речі залишилися на місці.

Українську співачку Maruv (Анна Корсун) обікрали в центрі Києва ввечері в суботу, 11 січня.

Нагадаємо, в кінці березня 2019 року Maruv повідомила, що стала жертвою грабіжників в «Борисполі». У неї вкрали прикраси та розтрощили її валізу.

У квітні того ж року Maruv знову обікрали в аеропорту «Бориспіль».