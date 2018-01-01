Киян купив до новорічного столу консерви з тарганом

Ось такий сюрприз

У Києві в одному з супермаркетів на вулиці Василенка покупці придбали консерву зсардин з тарганом всередині. Про неприємну ситуацію повідомив киянин Андрій Чванов в групі «Мій Відрадний» в Facebook. «Що робити в



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Ось такий сюрприз

У Києві в одному з супермаркетів на вулиці Василенка покупці придбали консерву зсардин з тарганом всередині.



Про неприємну ситуацію повідомив киянин Андрій Чванов в групі «Мій Відрадний» в Facebook.

«Що робити в такій ситуації? В суд подавати ?! На кого?», - пише розгублений покупець.

У коментарях люди стали давати поради і навіть малювати фотожаби.

Автор фотожаби: Антон Осьмак



«На кожній своїй продукції постачальник залишає номер гарячої лінії. Було б непогано зателефонувати туди і вказати номер партії, яка набита на банці. І, природно, піти з чеком в магазин і повернути продукцію», - радить Marianna Kurilova.



Також уважні коментатори зазначили, що це не звичайний тарган, а морський.





«Морський тарган відноситься до підтипу ракоподібних. А значить, його найближчими родичами є рак широкопалий, омар, краб, креветка і криль», – зазначив Anatoly Houston.

Джерело: Сегодня