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    Киян купив до новорічного столу консерви з тарганом

    Ось такий сюрприз
    У Києві в одному з супермаркетів на вулиці Василенка покупці придбали консерву зсардин з тарганом всередині. Про неприємну ситуацію повідомив киянин Андрій Чванов в групі «Мій Відрадний» в Facebook. «Що робити в
    • Сьогодні, 09:04
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    Ось такий сюрприз

    У Києві в одному з супермаркетів на вулиці Василенка покупці придбали консерву зсардин з тарганом всередині.

    Про неприємну ситуацію повідомив киянин Андрій Чванов в групі «Мій Відрадний» в Facebook.

    «Що робити в такій ситуації? В суд подавати ?! На кого?», - пише розгублений покупець.

    У коментарях люди стали давати поради і навіть малювати фотожаби.

    Автор фотожаби: Антон Осьмак
    Автор фотожаби: Антон Осьмак


    «На кожній своїй продукції постачальник залишає номер гарячої лінії. Було б непогано зателефонувати туди і вказати номер партії, яка набита на банці. І, природно, піти з чеком в магазин і повернути продукцію», - радить Marianna Kurilova.

    Також уважні коментатори зазначили, що це не звичайний тарган, а морський.

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    Киян купив до новорічного столу консерви з тарганом
    Киян купив до новорічного столу консерви з тарганом
    Киян купив до новорічного столу консерви з тарганом



    «Морський тарган відноситься до підтипу ракоподібних. А значить, його найближчими родичами є рак широкопалий, омар, краб, креветка і криль», – зазначив Anatoly Houston.

    Джерело: Сегодня

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