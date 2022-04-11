По дорозі до Ірпеня, Бучі, Гостомеля і Ворзеля відкрили тимчасовий насипний міст

Для будівництва було залучено понад 50 людей та більш як 40 одиниць техніки

Протяжність насипного тимчасового мосту – 245 м

У Романівці відкрили тимчасовий насипний міст, який поєднає Ірпінь, Бучу, Гостомель та Ворзель з Києвом. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Роботи тривали 5 днів і велися цілодобово», – написав він у ТГ-каналі.

За його словами, до процесу відновлення було залучено понад 50 людей та більш як 40 одиниць техніки: екскаватори, бульдозери, грейдери, навантажувачі, катки.

Протяжність насипного тимчасового мосту – 245 м, ширина – 9 м. Для його побудови використали понад 9 000 тонн насипних матеріалів.

«Відтепер доставку гуманітарної допомоги та будівельних матеріалів до визволених від російської окупації міст будемо робити швидше», – підкреслив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що Президент України Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші терміни відновити інфраструктуру міст–героїв на Київщині.