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    По дорозі до Ірпеня, Бучі, Гостомеля і Ворзеля відкрили тимчасовий насипний міст

    Для будівництва&nbsp;було залучено понад 50 людей та більш як 40 одиниць техніки - По дорозі до Ірпеня, Бучі, Гостомеля і Ворзеля відкрили тимчасовий насипний міст
    Для будівництва було залучено понад 50 людей та більш як 40 одиниць техніки
    скріншот з відео

    Протяжність насипного тимчасового мосту – 245 м

    У Романівці відкрили тимчасовий насипний міст, який поєднає Ірпінь, Бучу, Гостомель та Ворзель з Києвом. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    «Роботи тривали 5 днів і велися цілодобово», – написав він у ТГ-каналі.

    За його словами, до процесу відновлення було залучено понад 50 людей та більш як 40 одиниць техніки: екскаватори, бульдозери, грейдери, навантажувачі, катки.

    Протяжність насипного тимчасового мосту – 245 м, ширина – 9 м. Для його побудови використали понад 9 000 тонн насипних матеріалів.

    «Відтепер доставку гуманітарної допомоги та будівельних матеріалів до визволених від російської окупації міст будемо робити швидше», – підкреслив Тимошенко.

    Нагадаємо, раніше заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що Президент України Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші терміни відновити інфраструктуру міст–героїв на Київщині.

    Теги: росія окупанти війна Ірпінь Володимир Зеленський Україна міст Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    По дорозі до Ірпеня, Бучі, Гостомеля і Ворзеля відкрили тимчасовий насипний міст