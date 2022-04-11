У Ірпені до п’ятниці запровадили посилену комендантську годину

Заїжджати до Ірпеня не можна буде нікому, окрім екстрених служб та волонтерів

У Ірпені запровадили посилену комендантську годину на три дні. Діятиме вона аж до 9:00 п’ятниці,15 квітня. Про це повідомив у своєму зверненні мер Олександр Маркушин.

За словами очільника міста, заїжджати до Ірпеня не можна буде нікому, окрім рятувальників, «швидкої», поліції, СБУ, генеральної прокуратури та решти правоохоронців, комунальників, волонтерів, які допомагають прибирати місто та привозять харчі.

«Прошу поставитися з розумінням. Завершують проведення слідчих дій щодо злочинів Російської Федерації. Комунальні служби проводять роботи з розбору завалів на дорогах та парках. У місто для патрулювання вулиць та перебування на блокпостах залучають додаткові наряди поліції», – сказав Маркушин.

Для проїзду до Бучі громадянам пропонують об’їжджати Ірпінь через Дмитрівку та Забуччя.

Нагадаємо, з 11 квітня запрацював тимчасовий міст, який з’єднав Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель із Києвом.

По ньому зможуть перевозити гуманітарну допомогу, будматеріали до визволених від окупантів міст. На цьому місці був зруйнований міст, фото якого облетіло весь світ, коли люди пішки переправлялися по воді на інший берег.

Також з 11 квітня в Києві відкрили Південний міст для всього транспорту. Тепер транспортне сполучення через Дніпро здійснюється трьома мостами.