Екснардеп показав, на що окупанти перетворили його будинок під Києвом

Ігор Мірошниченко повернувся додому у передмістя Києва і виявив, що його будинок пограбували та розстріляли

Обійстя колишнього депутата Верховної Ради окупанти грабували з підказок «добрих» сусідів

Народний депутат VII скликання Ігор Мірошниченко повернувся додому, у передмістя Києва, яке було окуповане російськими військами. Фотографії сплюндрованого рашистами будинку він виклав на Facebook.

За словами екснардепа, йому дуже пощастило, оскільки його будинок вцілів, «на відміну від одного з сусідських, який просто спалили, чи кількох інших, в які прилітали снаряди і вони не підлягають відновленню».

Втім, окупанти побували у будинку Мірошниченка, неодноразово пограбувавши його. Разом з тим, ексдепутат звинуватив сусідів у наведенні рашистів на його обійстя: «Щодня до мене за наводкою «добрих» сусідів приходили нові і нові окупанти. Вони шукали нацистів і з кожним візитом від їхньої денацифікації порожнів гардероб і зникали комп‘ютери та садова техніка. Найбажанішими, до речі, стали шкарпетки та труси, а також посуд та виделки з ложками».

Крім власне пограбувань, мародери ще й обстріляли приміщення. Зокрема, холодильник, скляну шафу і стіни «чимось, що орієнтовно стріляє 122 мм калібром». Окупанти також розбили телевізор у будинку Мірошниченка.

Екснардеп відзначив, що російські військові забрали з його помешкання також старі депутатські звернення та історичну літературу: «Книжки про історію та Степана Бандеру вимагали в людей, що лишилися в окупації, перекладати на російську. Зрештою, разом зі старими депутатськими зверненнями вони забрали їх як особливо цінні розвіддані, які будуть передані керівництву».

Нагадаємо, що у звільненій від окупантів Бучі правоохоронці виявили катівню.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський 4 квітня особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.