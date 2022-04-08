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    Екснардеп показав, на що окупанти перетворили його будинок під Києвом

    Ігор Мірошниченко повернувся додому у передмістя Києва і виявив, що його будинок пограбували та розстріляли - Екснардеп показав, на що окупанти перетворили його будинок під Києвом
    Ігор Мірошниченко повернувся додому у передмістя Києва і виявив, що його будинок пограбували та розстріляли
    фото: Facebook Мірошниченка

    Обійстя колишнього депутата Верховної Ради окупанти грабували з підказок «добрих» сусідів

    Народний депутат VII скликання Ігор Мірошниченко повернувся додому, у передмістя Києва, яке було окуповане російськими військами. Фотографії сплюндрованого рашистами будинку він виклав на Facebook.

    За словами екснардепа, йому дуже пощастило, оскільки його будинок вцілів, «на відміну від одного з сусідських, який просто спалили, чи кількох інших, в які прилітали снаряди і вони не підлягають відновленню».

    Втім, окупанти побували у будинку Мірошниченка, неодноразово пограбувавши його. Разом з тим, ексдепутат звинуватив сусідів у наведенні рашистів на його обійстя: «Щодня до мене за наводкою «добрих» сусідів приходили нові і нові окупанти. Вони шукали нацистів і з кожним візитом від їхньої денацифікації порожнів гардероб і зникали комп‘ютери та садова техніка. Найбажанішими, до речі, стали шкарпетки та труси, а також посуд та виделки з ложками».

    Крім власне пограбувань, мародери ще й обстріляли приміщення. Зокрема, холодильник, скляну шафу і стіни «чимось, що орієнтовно стріляє 122 мм калібром». Окупанти також розбили телевізор у будинку Мірошниченка.

    Екснардеп відзначив, що російські військові забрали з його помешкання також старі депутатські звернення та історичну літературу: «Книжки про історію та Степана Бандеру вимагали в людей, що лишилися в окупації, перекладати на російську. Зрештою, разом зі старими депутатськими зверненнями вони забрали їх як особливо цінні розвіддані, які будуть передані керівництву».

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    Екснардеп показав, на що окупанти перетворили його будинок під Києвом
    Екснардеп показав, на що окупанти перетворили його будинок під Києвом
    Екснардеп показав, на що окупанти перетворили його будинок під Києвом
    Екснардеп показав, на що окупанти перетворили його будинок під Києвом
    Екснардеп показав, на що окупанти перетворили його будинок під Києвом
    Екснардеп показав, на що окупанти перетворили його будинок під Києвом
    Екснардеп показав, на що окупанти перетворили його будинок під Києвом
    Екснардеп показав, на що окупанти перетворили його будинок під Києвом

    Нагадаємо, що у звільненій від окупантів Бучі правоохоронці виявили катівню.

    Додамо, що президент України Володимир Зеленський 4 квітня особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.

    Теги: росія окупанти війна Ірпінь Буча Україна окупація #stoprussia
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    Екснардеп показав, на що окупанти перетворили його будинок під Києвом