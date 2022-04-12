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    Події в Україні

    Пентагон зреагував на застосування рашистами токсичної речовини у Маріуполі

    США будуть стежити за ситуацією - Пентагон зреагував на застосування рашистами токсичної речовини у Маріуполі
    США будуть стежити за ситуацією
    фото з відкритих джерел

    Росія могла застосовувати засоби для придушення масових заворушень

    Пентагон наразі не може підтвердити, що війська РФ застосували хімічну зброю в Маріуполі, однак висловлює стурбованість у зв’язку з можливістю її використання Росією. Про це заявив речник міністерства оборони США Джон Кірбі, передає CNN.

    «Ці повідомлення, якщо вони підтвердяться, викликають глибоке занепокоєння та відображають наші побоювання, які ми мали щодо можливості використання Росією в Україні різноманітних засобів для придушення масових заворушень, включно зі сльозогінним газом, змішаним із хімічними речовинами», – сказав Кірбі.

    За словами представника Пентагону, США уважно стежитимуть за ситуацією.

    Нагадаємо, 11 квітня рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину.

    Раніше повідомлялося, що окупанти погрожують застосувати в Маріуполі хімічну зброю. Представники окупаційної адміністрації «ДНР» обіцяли застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на «Азовсталі».

    Згодом президент відреагував на погрози окупантів щодо хіматаки.

    Засновник та перший командир полку «Азов» Андрій Білецький стверджує, що внаслідок хімічної атаки росіян у Маріуполі постраждали вже три людини.

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    Теги: росія окупанти США війна Україна Пентагон окупація #stoprussia
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    Пентагон зреагував на застосування рашистами токсичної речовини у Маріуполі