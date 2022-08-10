В Ірпені протягом чотирьох днів обмежать рух транспорту
Рух транспорту перекриватимуть з 08:00 до 17:00
В період з 10 до 13 серпня в Ірпені буде перекрито рух транспорту на вулиці Підгірна (у районі залізничного мосту). Про це повідомила пресслужба Ірпінської міської ради.
Рух транспорту перекриватимуть з 08:00 до 17:00.
Обмеження руху автотранспорту пов’язано з проведенням ремонтних робіт. Протягом чотирьох днів в місті планують провести відновлення залізничного мосту та інфраструктури місцевої залізниці.
До слова, із 2 серпня у Дніпрі почав зупинятись електротранспорт під час повітряної тривоги.
Раніше стало відомо, що у Києві наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху.
Згодом столична міська адміністрація роз’яснила питання оплати проїзду у разу вимушеної зупинки транспорту через повітряну тривогу.
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