В Ірпені протягом чотирьох днів обмежать рух транспорту

Рух транспорту перекриватимуть з 08:00 до 17:00

В період з 10 до 13 серпня в Ірпені буде перекрито рух транспорту на вулиці Підгірна (у районі залізничного мосту). Про це повідомила пресслужба Ірпінської міської ради.

Рух транспорту перекриватимуть з 08:00 до 17:00.

Обмеження руху автотранспорту пов’язано з проведенням ремонтних робіт. Протягом чотирьох днів в місті планують провести відновлення залізничного мосту та інфраструктури місцевої залізниці.

До слова, із 2 серпня у Дніпрі почав зупинятись електротранспорт під час повітряної тривоги.

Раніше стало відомо, що у Києві наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху.

Згодом столична міська адміністрація роз’яснила питання оплати проїзду у разу вимушеної зупинки транспорту через повітряну тривогу.