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    В неділю в столиці відбудеться «Марш пам’яті» трагедії у Бабиному Яру

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    В неділю в столиці відбудеться «Марш пам’яті» трагедії у Бабиному Яру
    Фото УНІАН

    Учасники зберуться о 12:00 на площі перед кінотеатром «Київська Русь»

    На пошану загиблих у Бабиному Яру євреїв та представників інших національностей у неділю, 29 вересня 2019 року, в Києві відбудеться щорічний «Марш пам’яті».

    Про це з посиланням на організаторів повідомляє Еспресо.TV.

    Учасники зберуться о 12:00 на площі перед кінотеатром «Київська Русь» і підуть колоною до меморіалу «Бабин Яр» (Менора), аби вшанувати пам’ять загиблих і нагадати світові про те, що подібне не повинно повторюватися.

    У 2018 році до ходи приєдналися понад 300 осіб: мешканці Києва, Житомира, Білої Церкви, представники релігійних та дипломатичних організацій, працівники Меморіального Центру Голокосту «Бабин Яр», учні єврейських і німецьких шкіл, представники медіа та преси, а також громадяни Ізраїлю, Голландії, Німеччини та США.

    29-30 вересня 1941 року понад 33 тисяч євреїв було розстріляно нацистами в Бабиному Яру. Загалом там було страчено понад 100 тис. осіб – масові розстріли тривали до визволення Києва. Серед загиблих – діячі українського підпілля міста Києва.

    Нагадаємо, 6 вересня 2019 року журі міжнародного архітектурного конкурсу одноголосно обрало кращий проєкт майбутнього Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

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