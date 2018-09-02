В одній зі шкіл Києва на шкільній лінійці стало погано п'яти учням



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Чотирьом дітям стало погано, а один підліток зомлів і впав на асфальт

П’яти учням стало зле на шкільній лінійці Києві, а одному старшокласнику довелося надати медичну допомогу.

Про це повідомляє «Вечірній Київ».

У суботу, 1 вересня, з нагоди Дня знань та початку нового навчального року, багато шкіл столиці провели шкільні «лінійки». У школі Шевченківського району під час урочистостей відбувся неприємний інцидент.

Позначилися занадто довга церемонія і сильна спека – чотирьом дітям стало погано, а один підліток втратив свідомість і впав на асфальт. Хлопчика облили холодною водою, а дорослі викликали «швидку».

Нагадаємо, що днями в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун радила школам відмовитися від проведення «лінійок» саме через те, що діти часто непритомніють під час урочистостей.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині під час святкової лінійки, на якій виступав президент Петро Порошенко, зомлів школяр. Інцидент стався у четвер, 31 травня, на лінійці у Ямницькому навчально-виховному комплексі.

Під час промови Порошенка одному зі школярів стало погано, дитина зомліла і впала.

Зазначається, що президент підбіг до хлопчика і допоміг передати його медикам.