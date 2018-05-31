Порошенко кинувся рятувати школяра, який зомлів під час його промови
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Розсилка
Президент підбіг до хлопчика і допоміг передати його медикам
На Івано-Франківщині під час святкової лінійки, на якій виступав президент Петро Порошенко, зомлів школяр.
Про це повідомляє місцеве видання Фіртка.
Інцидент стався у четвер, 31 травня, на лінійці у Ямницькому навчально-виховному комплексі.
Під час промови Порошенка одному зі школярів стало погано, дитина зомліла і впала.
Зазначається, що президент підбіг до хлопчика і допоміг передати його медикам.
Крім того, під час свята ще кільком дітям стало погано.
Начальник управління інформаційної діяльності Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир Джигіта повідомив, що усі діти отримали належну допомогу. За його словами, під час лінійки у школі чергували дві бригади медиків.
Нагадаємо, у середу, 30 травня, у школах Києва відбулося свято останнього дзвоника.