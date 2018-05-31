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    Порошенко кинувся рятувати школяра, який зомлів під час його промови

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    Порошенко кинувся рятувати школяра, який зомлів під час його промови
    Фото: Фіртка

    Президент підбіг до хлопчика і допоміг передати його медикам

    На Івано-Франківщині під час святкової лінійки, на якій виступав президент Петро Порошенко, зомлів школяр.

    Про це повідомляє місцеве видання Фіртка.

    Інцидент стався у четвер, 31 травня, на лінійці у Ямницькому навчально-виховному комплексі.

    Під час промови Порошенка одному зі школярів стало погано, дитина зомліла і впала.

    Зазначається, що президент підбіг до хлопчика і допоміг передати його медикам.

    Крім того, під час свята ще кільком дітям стало погано.

    Начальник управління інформаційної діяльності Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир Джигіта повідомив, що усі діти отримали належну допомогу. За його словами, під час лінійки у школі чергували дві бригади медиків.

    Нагадаємо, у середу, 30 травня, у школах Києва відбулося свято останнього дзвоника.

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