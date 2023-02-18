В одному з районів Києва спалахнула масштабна пожежа

Язики полум'я помітно за декілька десятків кілометрів

Удень 18 лютого у Солом’янському районі спалахнула пожежа на складському приміщенні. На місці події працюють рятувальники. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«У Солом'янському районі столиці горить складське приміщення. Підрозділи ДСНС та КАРС («Київська служба порятунку», – ред.) виїхали на місце», – написав він.

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У місцевих пабліках очевидці опублікували кадри пожежі. На відео та фото видно, як у небо здіймається густий чорний дим. Язики полум'я помітно за декілька десятків кілометрів.

О 17:40 міський голова повідомив, що горіло одноповерхове металеве приміщення. На щастя, потерпілих немає.

«У Солом‘янському районі горить одноповерхове, окремо розташоване, металеве приміщення складу. Пожежа на площі 100 м кв. Ранг пожежі – 1. Потерпілих не виявили. Пожежу локалізували», – зауважив Кличко.

Нагадаємо, пожежа забрала життя двох дітлахів на Житомирщині.