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В одному з районів Києва спалахнула масштабна пожежа

Надія Карбунар
glavcom.ua
В одному з районів Києва спалахнула масштабна пожежа
Міський голова повідомив, що горіло одноповерхове металеве приміщення
фото: Віталій Кличко/Telegram

Язики полум'я помітно за декілька десятків кілометрів

Удень 18 лютого у Солом’янському районі спалахнула пожежа на складському приміщенні. На місці події працюють рятувальники. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«У Солом'янському районі столиці горить складське приміщення. Підрозділи ДСНС та КАРС («Київська служба порятунку», – ред.) виїхали на місце», – написав він.

У місцевих пабліках очевидці опублікували кадри пожежі. На відео та фото видно, як у небо здіймається густий чорний дим. Язики полум'я помітно за декілька десятків кілометрів.

О 17:40 міський голова повідомив, що горіло одноповерхове металеве приміщення. На щастя, потерпілих немає.

«У Солом‘янському районі горить одноповерхове, окремо розташоване, металеве приміщення складу. Пожежа на площі 100 м кв. Ранг пожежі – 1. Потерпілих не виявили. Пожежу локалізували», – зауважив Кличко.

Нагадаємо, пожежа забрала життя двох дітлахів на Житомирщині. 

Теги: пожежа Віталій Кличко рятувальники Щастя відео

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