Пустощі із сірниками: пожежа забрала життя двох дітлахів на Житомирщині

Багатодітна мама знаходилася в стані алкогольного сп’яніння

У селі Яруні Звягельського району Житомирської області у вівторок сталася пожежа. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після ліквідації пожежі працівники ДСНС у будинку виявили тіла 11-місячної дівчинки та 5-річного хлопчика. Причину їх смерті встановлять судово-медичні експерти.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясували, що в обійсті проживала багатодітна родина. Попередньо відомо, що трагедія сталась за фактичної відсутності нагляду дорослих: батько пішов до магазина, а мати спала у кімнаті. Тим часом дитячі пустощі із сірниками, ймовірно, призвели до загоряння меблів у помешканні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При виникненні пожежі 35-річна жінка вибігла на двір з 4-річним сином. Найстаршого хлопчика вдома не було. А про те, що в оселі перебувають найменші діти, мати лише згодом повідомила рятувальникам. Потім під час медичного обстеження у неї було зафіксовано стан алкогольного сп’яніння.

У рамках кримінального провадження, яке розпочато за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) КК України, триває з’ясування всіх обставин та причин, що призвели до трагедії.