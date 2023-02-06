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Під Києвом сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під Києвом сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці (фото, відео)
Загорання виникло на балконі шостого поверху з розповсюдженням на верхні поверхи
фото: ДСНС

Ліквідовано пожежу у багатоквартирному будинку у м. Українка

Увечері 5 лютого спалахнула пожежа в багатоповерхівці на вул. Соснова у м. Українка Обухівського району Київщини. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

На місці рятувальники встановили, що горить балкон на шостому поверсі з розповсюдженням на сьомий і восьмий поверхи житлового будинку.

Рятувальниками було проведено евакуацію 15 мешканців будинку, з них двох дітей.

На місці пожежі працювало 37 чоловік особового складу, сім одиниць техніки.

Пожежу було ліквідовано о 21:02.

Загиблих та потерпілих на місці пожежі не виявлено.

Внаслідок пожежі:

  • на шостому поверсі вогнем знищено два балкони та дві кімнати, пошкоджено одну кімнату;
  • на сьомому поверсі – знищено два балкони та кімнату, пошкоджено квартиру та кімнату;
  • на восьмому поверсі – два балкони;
  • на дев’ятому – два балкони;
  • на десятому – закопчено два балкони.
7 фото
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Площа пожежі становила 200 кв. м. Причина пожежі встановлюється.

Теги: пожежа Київщина ДСНС рятувальники

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