Під Києвом сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці (фото, відео)
Ліквідовано пожежу у багатоквартирному будинку у м. Українка
Увечері 5 лютого спалахнула пожежа в багатоповерхівці на вул. Соснова у м. Українка Обухівського району Київщини. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.
На місці рятувальники встановили, що горить балкон на шостому поверсі з розповсюдженням на сьомий і восьмий поверхи житлового будинку.
Рятувальниками було проведено евакуацію 15 мешканців будинку, з них двох дітей.
На місці пожежі працювало 37 чоловік особового складу, сім одиниць техніки.
Пожежу було ліквідовано о 21:02.
Загиблих та потерпілих на місці пожежі не виявлено.
Внаслідок пожежі:
- на шостому поверсі вогнем знищено два балкони та дві кімнати, пошкоджено одну кімнату;
- на сьомому поверсі – знищено два балкони та кімнату, пошкоджено квартиру та кімнату;
- на восьмому поверсі – два балкони;
- на дев’ятому – два балкони;
- на десятому – закопчено два балкони.
Площа пожежі становила 200 кв. м. Причина пожежі встановлюється.
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