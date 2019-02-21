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    Політика

    Кандидат Шевченко. «Мені грошей завжди вистачало»

    інтерв'ю
    • Наталія Сокирчук
    • Розсилка
    <img src="/ftp_upload/images/oleksandr_shevchenko.jpg" alt="Олександр Шевченко" width="" height="" itemprop="image" /> - Кандидат Шевченко. «Мені грошей завжди вистачало»
    Олександр Шевченко
    фото: zakarpattya.net.ua

    За легендою, Олександр Шевченко розбудував курорт «Буковель», роль Коломойського у цій історії завжди замовчувалась

    За даними ЗМІ, курортом номер один в Україні «Буковель» Шевченко зробив не сам, а завдяки свого покровителя – олігарха Ігоря Коломойського. Шевченко – директор ТОВ «Скорзонера» – компанії, яка є власником гірськолижного курорту. Кінцевим бенефіціаром «Буковелю» є олігарх Ігор Коломойський. Раніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами порушення законодавства під час виділення земельних ділянок під будівництво курорту – за версією слідства, землю було куплено за безпідставно заниженими цінами.

    Шевченко двічі обирався до Верховної Ради. Вперше потрапив до парламенту навесні 2014 року – коли переміг на довиборах до Верховної Ради на 83-му виборчому окрузі (Івано-Франківська область). Найяскравішим моментом каденції Шевченка стала його бійка з радикалом Олегом Ляшком.

    Через кілька місяців знову пішов на парламентські вибори на 83-му окрузі, після отримання мандата нардепа вступив у президентську фракцію. В 2015 році відносини між Коломойським і Порошенком зіпсувалися, і Шевченко пішов з БПП разом з іншими людьми Коломойського.

    Має цивільну дружину, виховує шістьох дітей.

    Кандидатом на президентські вибори Шевченка висунуло Українське об'єднання патріотів («Укроп») – політсилу пов'язують з Ігорем Коломойським.

    Анкета кандидата у президенти України Олександра Шевченка

    Зріст

    186 см.

    Вага

    115 кг.

    Знак зодіаку

    Овен.

    Улюблений колір

    Червоний.

    Що дає відчуття щастя?

    Щастя – це коли всі навколо щасливі.

    Що найбільше лякає?

    Відсутність правил.

    Що найбільше дратує?

    Брехливі чутки.

    Ким хотіли стати у дитинстві?

    Чесним правоохоронцем.

    Улюблена гра?

    Волейбол.

    Хто вас привів у політику?

    Український народ.

    Кого вважаєте основним конкурентом?

    Байдужість і зневіру людей.

    Кому ніколи не потиснете руку?

    Не зарікаюся.

    Хто для вас моральний авторитет?

    Господь наш Ісус Христос.


    Кандидат у президенти України Олександр Шевченко

    Кандидат у президенти України Олександр Шевченко

    Остання прочитана книжка?

    «Діалог лікує рани» Блаженнішого Святослава Шевчука.

    Якою мовою думаєте?

    Українською.

    Як часто ходите до церкви?

    Часто. До сповіді, до причастя.

    У які прикмети вірите?

    Не вірю в прикмети. Вірю в Бога.

    Яких звичок хотіли б позбутися?

    Менше їсти солодкого.

    Ким би стали, якби не були політиком?

    Продовжував би розвивати «Буковель». Будував би дороги за найновішими світовими технологіями. Займався б цифровими стартапами, новими технологіями енергозбереження та енергоефективності. Навчався б нового…

    Скільки грошей вам потрібно для щастя?

    Щастя кількістю грошей не вимірюється. Мені грошей завжди вистачало – і коли їх не було, і коли вони з’явилися. Гроші – це інструмент розвитку та інструмент для забезпечення добробуту як елемента щастя. Ніколи гроші не накопичував – усе зароблене реінвестував у розвиток «Буковелю», у створення робочих місць, дуже суттєву частину – на благодійні та соціальні проекти і програми.

    Що вважаєте своєю найбільшою помилкою у житті?

    Віру в те, що в політиці за мене хтось щось зробить. Тому довго й не йшов у політику.

    Що вважаєте своїм головним досягненням у житті?

    Щоденне вдосконалення у вірі в Бога. Моя родина, шестеро дітей – три доньки, три сини й «сьома дитина» – Буковель.

    Що має статися, щоб ви пішли з політики?

    Коли система державного управління буде налаштована на служіння людям без можливості рецидивів щодо спроб узурпації й грабежу країни – тоді з радістю піду з політики. Коли щасливі будуть всі навкруг, і діти України повернуться додому.

    Ваше перше рішення на посаді президента?

    Не дозволити корупціонерам утекти за межі держави.

    Олександр Шевченко (фото: ukrop-if.com)
    Олександр Шевченко (фото: ukrop-if.com)

    Декларація кандидата

    В оренді у Шевченка будинок 193,3 кв. м, два офіси 113,7 кв. м і 50,2 кв. м в Івано-Франківській області. В оренді офіс в Києві 318,2 кв. м.

    У цивільної дружини Тетяни Шевченко у власності три ділянки загальною площею 0,36 га, нежитлове приміщення 237,2 кв. м в Івано-Франківській області. Квартира 672,2 кв. м в Івано-Франківську. В оренді – будинок 193,3 кв. м в Івано-Франківській області та квартира площею 324 кв. м у Козині (Київська область).

    Шевченко також задекларував наручні чоловічі годинники Breitling, Longines, Ulysse Nardin (2 шт.), Rolex. У співмешканки – кільце з діамантом і годинник фірми Chopard. В оренді Toyota Sequoia 2008 року, власником якого є ТОВ «Буковель».

    Олександру Шевченку належить ТОВ «Горизонт», Тетяні Шевченко – ТзОВ «Галичина-Цукор».

    Наталія Сокирчук, «Главком»

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