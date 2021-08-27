В Олександрівській лікарні Києва утретє проведено унікальну операцію на серці

Чоловіку імплантовано механічний пристрій, що допомагає ослабленому серцю перекачувати кров

Утретє у відділенні кардіохірургії Олександрівської клінічної лікарні Києва успішно проведено оперативне лікування у вигляді імплантації Lvad Heart Mate 3 – механічного пристрою, що допомагає ослабленому серцю перекачувати кров. Про це повідомляє КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва».

50-річний пацієнт був госпіталізований у серпні 2021 року до відділення кардіохірургії зі скаргами на виражену задишку у стані спокою, що посилювалася під час фізичного навантаження (ходьба до 50 метрів), виражену загальну слабкість та набряки нижніх кінцівок.

Із анамнезу було відомо, що чоловік страждає на гіпертонічну хворобу більш як 5 років, переніс інфаркт міокарда, після чого через деякий час почав відчувати різке погіршення самопочуття. Із 2019 року почастішали госпіталізації за невідкладними показами з приводу гострої декомпенсації серцевої недостатності та було імплантовано кардіовертер-дефібрилятор через часті напади аритмії.

Проведення консервативного лікування не давало позитивного ефекту.

Пацієнтові було проведено оперативне лікування у вигляді імплантації ЛВАД (лівошлуночковий допоміжний пристрій, що допомагає ослабленому лівому шлуночку перекачувати кров).

Проведено оперативне лікування у вигляді імплантації Lvad Heart Mate 3

Нагадаємо, що пристрій надається безкоштовно для пацієнта завдяки програмі «Здоров’я киян».