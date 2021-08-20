На Львівщині хлопець помер після того, як хірург відмовився його госпіталізувати

Лікарю загрожує позбавлення волі на два роки

У Львівській області повідомили про підозру лікарю. Його недбалість призвела до смерті пацієнта, повідомили в пресслужбі поліції.

Як встановили правоохоронці, 38-річний мешканець Львівського району, лікар-хірург однієї з районних лікарень, недооцінив стан 23-річного пацієнта, який звернувся до медзакладу.

Йому не забезпечили належного обстеження, не госпіталізували та не надали необхідної медичної допомоги, унаслідок чого пацієнт невдовзі помер від ускладнень.

Слідчі повідомили лікареві про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Вінниці чоловік помер після відвідин стоматологічної поліклініки, де йому вирвали хворий зуб.

До слова, у Сумській області стоматологи знайшли в жінки кліща під пломбою.

Також повідомлялося, що столичний стоматолог підозрюється в замаху на вбивство та ще низці тяжких злочинів.

У Києві лікар-отоларинголог начебто вимагав сплатити йому особисто 300 грн за первинний огляд, а в разі надання допомоги ще більше. Медик відмовлявся оглядати дитину, якій потрібна була термінова допомога.

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