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    Ляшко прийшов у парламент із песиком

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    <span>Олег Ляшко взяв собаку на роботу</span> - Ляшко прийшов у парламент із песиком
    Олег Ляшко взяв собаку на роботу

    Нардеп привів на роботу одного з десяти своїх кудлатих вихованців

    В рамках всеукраїнської акції Візьми собаку на роботу народний депутат України Олег Ляшко прийшов в робочий кабінет разом з одним з десятьох домашніх вихованців.

    Пса звуть Порш. Про це Ляшко розповів в Facebook.

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    Ляшко також взяв з собою миску, щоб собаці налили воду. Нардеп розповів, що 8 років тому знайшов пса на вулиці.

    «Це дворняжка. Це шикарний собака. Я його називаю дворняжний принц, настільки він класний. Вісім років він живе зі мною. Це один з десятьох псів, які у мене є», - поділився нардеп.

    Сьогодні у багатьох країнах проходить акція - Візьми собаку на роботу. Ця традиція зародилася 18 років тому у США і поширилася світом. Її натхненники вважають - неправильно, аби собаки постійно лишалися вдома самі, і прагнуть показати, що пес як компаньйон може бути поруч з людиною завжди. 

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