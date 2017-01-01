В столичному супермаркеті продають хліб з «живим сюрпризом»

Киянин придбав буханку хліба і виявив там черв'яків

У мережі повідомили, що в одному зі столичних супермаркетів продають хліб з опаришами. Про це пише співтовариство Троєщина ВК на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото хліба з черв'яками. За словами автора посту, цей хліб він придбав у магазині «Еко-маркет» на вул. Радунській у Деснянському районі Києва, але хробаків