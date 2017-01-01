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    В столичному супермаркеті продають хліб з «живим сюрпризом»

    Киянин придбав буханку хліба і виявив там черв'яків
    У мережі повідомили, що в одному зі столичних супермаркетів продають хліб з опаришами. Про це пише співтовариство Троєщина ВК на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото хліба з черв'яками. За словами автора посту, цей хліб він придбав у магазині «Еко-маркет» на вул. Радунській у Деснянському районі Києва, але хробаків
    • Сьогодні, 07:44
    • Розсилка

    Киянин придбав буханку хліба і виявив там черв'яків

    У мережі повідомили, що в одному зі столичних супермаркетів продають хліб з опаришами.

    Про це пише співтовариство Троєщина ВК на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото хліба з черв'яками.

    За словами автора посту, цей хліб він придбав у магазині «Еко-маркет» на вул. Радунській у Деснянському районі Києва, але хробаків помітив лише вдома, а чек, на жаль, не зберіг.

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    В столичному супермаркеті продають хліб з «живим сюрпризом»
    В столичному супермаркеті продають хліб з «живим сюрпризом»
    В столичному супермаркеті продають хліб з «живим сюрпризом»

    «Купив хлібця. Шкода, чек викинув. «Еко» на Радунській, - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що найбільше подорожчав хліб для жителів Черкаської та Хмельницької областей - на 4,2% та 2,8%.

    За 10 днів в Україні хліб подешевшав у Чернівецькій та Одеській областях - на 0,1%.

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