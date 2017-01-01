В столичному супермаркеті продають хліб з «живим сюрпризом»
- Сьогодні, 07:44
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Киянин придбав буханку хліба і виявив там черв'яків
У мережі повідомили, що в одному зі столичних супермаркетів продають хліб з опаришами.
Про це пише співтовариство Троєщина ВК на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото хліба з черв'яками.
За словами автора посту, цей хліб він придбав у магазині «Еко-маркет» на вул. Радунській у Деснянському районі Києва, але хробаків помітив лише вдома, а чек, на жаль, не зберіг.
«Купив хлібця. Шкода, чек викинув. «Еко» на Радунській, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що найбільше подорожчав хліб для жителів Черкаської та Хмельницької областей - на 4,2% та 2,8%.
За 10 днів в Україні хліб подешевшав у Чернівецькій та Одеській областях - на 0,1%.