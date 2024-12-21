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Масштабна повітряна тривога через загрозу балістики тривала 30 хвилин

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Масштабна повітряна тривога через загрозу балістики тривала 30 хвилин
Тривога була повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння
фото: glavcom.ua

Станом на 11:03 в областях лунають сирени відбою

У багатьох областях пролунали сирени відбою повітряної тривоги.

Тривога була повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння

Станом на 11:03 тривогу скасовано.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1032-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав три ракетних та 32 авіаційних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 59 КАБ, понад 730 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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Теги: ракета озброєння укриття тривога

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