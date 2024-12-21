Масштабна повітряна тривога через загрозу балістики тривала 30 хвилин

Тривога була повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння

Станом на 11:03 в областях лунають сирени відбою

У багатьох областях пролунали сирени відбою повітряної тривоги.

Тривога була повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння.

Станом на 11:03 тривогу скасовано.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1032-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав три ракетних та 32 авіаційних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 59 КАБ, понад 730 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.