Масштабна повітряна тривога через загрозу балістики тривала 30 хвилин
Станом на 11:03 в областях лунають сирени відбою
У багатьох областях пролунали сирени відбою повітряної тривоги.
Тривога була повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння.
Станом на 11:03 тривогу скасовано.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, триває 1032-й день повномасштабної війни.
Загалом від початку минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Упродовж минулої доби противник завдав три ракетних та 32 авіаційних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 59 КАБ, понад 730 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.
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