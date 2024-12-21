Карта бойових дій в Україні станом на 21 грудня 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення

Упродовж минулої доби противник завдав три ракетних та 32 авіаційних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 59 КАБ, понад 730 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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Загалом від початку минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

На Харківському напрямку

Відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Десять разів ворог, за підтримки авіації, атакував наші укріплення в районах Лозової, Загризового та Колісниківки.

На Лиманському напрямку

Противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбивали шість ворожих спроб просунутись вперед поблизу населеного пункту Часів Яр.

На Торецькому напрямку

Ворог 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк та Леонідівка десять разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака триває дотепер.

На Покровському напрямку

Ворог інтенсивно атакує українських захисників. Тут впродовж дня агресор здійснив 41 штурмову та наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Даченське, Вовкове, Піщане, Нововасилівка, Новоєлизаветівка, Новоолексіївка та Українка. Тридцять п’ять атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще шість боєзіткнень – тривають.



В той самий час ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Олександропіль, Сухий Яр та Покровськ, загалом скинувши три керовані бомби.



Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 370 осіб, з них 171 – безповоротно. Знищено одну БМП та дев’ять автомобілів. Окрім того, пошкоджено міномет та одиницю автомобільної техніки.

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 20 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Андріївка, Курахове, Дачне, Дальнє, Костянтинопольське та Костянтинопіль. Підрозділи Сил оборони відбили 17 атак противника, три атаки тривають дотепер. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Костянтинопіль та Андріївка. Водночас, на цьому напрямку Сили оборони знешкодиди 86 окупантів, з них 34 безповоротно. Крім того, знищено одиницю автомобільної техніки.

На Времівському напрямку

Відбулося 25 боєзіткнень. Двадцять два ворожих штурми вже зупинено нашими оборонцями в районах Успенівки, Дальнього, Янтарного, Розливу, Богатиря, Великої Новосілки, Макарівки, Новосілки, Новополя та Новодарівки. Запеклі бої тривають до цього часу. Також ворог застосовував авіацію в районі Великої Новосілки, скинувши чотири керовані авіаційні бомби.

На Оріхівському напрямку

Наші воїни успішно відбили спробу противника просунутись вперед в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку

Наші захисники чотири рази відбивали атаки російських загарбників. Ворог застосовував штурмову авіацію по району населеного пункту Іванівка, завдавши ударів 8 некерованими ракетами.

На Курщині

Відбулося 50 бойових зіткнень, крім того, ворог завдав одного ракетного удару та здійснив 377 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Учора відзначено воїнів 425 окремого штурмового батальйону, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 38 окремої бригади морської піхоти, 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем, 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 124-ї окремої бригади територіальної оборони, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

Нагадаємо, триває 1032-й день повномасштабної війни в Україні.