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Карта бойових дій в Україні станом на 28 листопада 2024 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 28 листопада 2024 року
Ситуація на фронті 28 листопада
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 150 бойових зіткнень

Протягом минулої доби противник завдав 11 авіаційних ударів із застосуванням 22 КАБ, понад 648 ударів дронами-камікадзе та здійснив 4000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 листопада 2024 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 150 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському і Времівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог п’ять разів атакував неподалік Вовчанська та Тихого. Одне боєзіткнення триває досі. За сьогоднішній день противник втратив на даному напрямку 77 військовослужбовців вбитими та пораненими,

Карта бойових дій в Україні станом на 28 листопада 2024 року фото 2
мапа: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Ворог 17 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки. Всі атаки противника відбито Силами оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 листопада 2024 року фото 3
мапа: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Ворог чотири рази атакував в районах Греківки, Новоєгорівки та Торського. Наші воїни зупинили всі намагання ворога. Також авіація окупантів завдала ударів КАБами по Іванівці та Торському. 

Карта бойових дій в Україні станом на 28 листопада 2024 року фото 4
мапа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Ворог, за підтримки авіації, шість разів проводив наступальні дії на позиції наших військ. Всі атаки відбиті українськими воїнами.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 листопада 2024 року фото 5
мапа: deepstatemap

Ворог 35 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте та Чумацьке. Наші підрозділи відбили двадцять шість атак, бої тривають, втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 листопада 2024 року фото 6
мапа: deepstatemap

Противник 36 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Антонівки та Ганівки, де українські захисники відбили 30 атак, шість боєзіткнень досі тривають.

На Времівському напрямку

Українські захисники відбили 14 атак противника поблизу Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки, ще чотири боєзіткнення тривають дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 листопада 2024 року фото 7
мапа: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, було здійснено шість невдалих штурмів позицій українських воїнів.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 листопада 2024 року фото 8
мапа: deepstatemap

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Наші захисники відбили 16 ворожих атак, бої продовжуються.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Генштаб за минулу добу відзначив воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти, 100-ї окремої механізованої бригади, 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії України та 126-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдаючи йому серйозних втрат.

Нагадаємо, триває 1009-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Покровськ Курахове Генштаб Херсонщина Куп'янськ втрати Донеччина Луганщина Торецьк війна озброєння ворог Часів Яр окупанти Запорізька область авіація

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