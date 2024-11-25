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У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 20 хвилин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 20 хвилин
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 20:11 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістичного озброєння. О 20:32 тривогу в столиці та ще декількох областях було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, в Одесі зранку 25 листопада пролунав вибух. Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що росіяни здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси.

Унаслідок завданого Росією удару балістичною ракетою по середмістю Одеси руйнувань зазнали 25 житлових багатоквартирних будинків. Пошкоджено 71 квартиру.

До слова, у Харкові російські війська вранці в понеділок, 25 листопада, вдарили по Київському району. За попередніми підрахунками в тій чи іншому ступені постраждав 41 будинок.

Згодом стало відомо, що в Харкові та Одесі завершилися рятувальні роботи в місцях влучання російських ракет. 

 

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Теги: тривога

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