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Справа ексміністра оборони Саламатіна про розкрадання $24 млн передана до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Справа ексміністра оборони Саламатіна про розкрадання $24 млн передана до суду
Дмитро Саламатін очолював «Укрспецекспорт» у період з 2010 по 2011 рр.
фото з відкритих джерел

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх керівників ДП «Укрспецекспорт»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо колишнього міністра оборони, якому інкримінують розкрадання коштів «Укрспецекспорту» на суму майже $24 млн. Про це повідомляє САП. 

«Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх керівників ДП «Укрспецекспорт», які обвинувачуються у заволодінні коштами підприємства на загальну суму понад 23,9 млн доларів», – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що фігуранти організували безпідставне складання документів про нібито сприяння у здійсненні експорту озброєння та військової техніки до Казахстану компанії, зареєстрованій в Об’єднаних Арабських Еміратах. Підставою для перерахування винагороди агенту стало начебто його сприяння в залученні іноземного замовника та укладенні з ним зовнішньоекономічної угоди на постання продукції спеціального призначення виробництва одного з вітчизняних підприємств.

Водночас правоохоронці з’ясували, що всі домовленості щодо укладення угоди та подальші контакти з приводу виконання її умов здійснювалися безпосередньо між українською стороною та замовником, без залучення третіх осіб. 

Як наслідок, «агенту» незаконно перерахували понад 23,9 млн доларів.

У САП зауважили, що злочинну схему розпочав та реалізовував у період 2010–2012 років керівник Укрспецекспорту, який згодом обіймав посади генерального директора ДК «Укроборонпром», міністра оборони та радника Президента. Після того як на посаду керівника компанії «Укрспецекспорт» була призначена його довірена особа, він доручив їй продовжувати підписувати документи для оплати удаваних агентських послуг.

На сьогодні обидва підозрювані перебувають за межами України та оголошені в міжнародний розшук

Нагадаємо, 25 березня 2019 року Генпрокуратура повідомила про підозру колишнім керівникам ДК «Укрспецекспорт».  Повідомлено про підозру колишнім керівникам ДК «Укрспецекспорт», які упродовж 2010-2012 років через укладання угоди про співробітництво з іноземною компанією, зареєстрованою в Об’єднаних Арабських Еміратах, з метою виключно забезпечення документального оформлення фіктивних господарських відносин та протиправного перерахування грошових коштів без виконання будь-яких робіт та надання послуг ДК «Укрспецекспорт» по зовнішньоекономічних контрактах, заволоділи грошовими коштами на суму $23 870 458

Як відомо, у період з 2010 по 2011 рр. «Укрспецекспорт» очолював Дмитро Саламатін. У 2011 році він був призначений гендиректором «Укроборонпрому», а у 2012 році - міністром оборони України.

Слідство у справі за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) ККУ проводила Головна військова прокуратура ГПУ.

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Теги: прокуратура Укрспецекспорт прокурор документи розслідування Укроборонпром озброєння розшук

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