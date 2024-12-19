Влада Херсона схвалила багатомільйонне будівництво укриття за завищеними цінами

Недавно створений забудовник без техніки, співробітників та офісу отримав підряд на 82 млн грн

Третій місяць поспіль мешканці кількох мікрорайонів Херсона протестують проти зведення в місті двох великих протирадіаційних укриттів на загальну суму 185 млн грн. Містяни побоюються: мовляв, росіяни можуть посилити обстріли в районах будівництва. Але місцеву владу це не зупиняє – на підході новий багатомільйонний проєкт. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Велике будівництво на лінії фронту. Куди спішить влада Херсона?».

29 листопада управління капітального будівництва Херсонської міської ради уклало договір із київською фірмою «Тенсенс» на будівництво великого протирадіаційного укриття вартістю 82 млн грн. Нову захисну споруду побудують на території херсонського професійного училища №2, поблизу якого є декілька багатоповерхівок та приватний сектор. Варто зауважити, що забудовник отримав підряд без проведення торгів. Рішення про дозвіл укласти прямий договір надала Рада оборони області 14 листопада.

«Главком» заглянув у кошторис нового будівництва і виявив: підрядник завищив ціни на будівельні матеріали. До прикладу, пісок і щебінь там майже вдвічі дорожче ринкових цін.

Компанія «Тенсенс» з'явилася на світ 5 травня 2023 року. Її засновником став Сергій Гайдукевич, а директором Вадим Кушнір, за адресами реєстрації яких можна відстежити десятки компаній, схоже, створених для продажу. Майже сотня інших компаній, де керівниками та засновниками були Кушнір і Гайдукевич, нині змінили власників та адреси реєстрації.

Цікаво, що забудовник «Тенсенс», який не має ані техніки, ані співробітників, ані офісу, але вже має підряд на 82 млн грн у Херсоні, змінив керівника і власника 27 листопада, тобто за два дні до підписання контракту. Директором і кінцевим бенефіціаром компанії став Максим Сердюк із Полтавщини, який був зареєстрований як ФОП-таксист із 2007 по 2014 рік.

Нагадаємо, міська влада Херсона розпочала будівництво двох великих протирадіаційних укриттів. Очікується, що в них облаштують підземні школи. На ці проєкти виділено 185 млн грн. Однак місцеві вважають такий крок недоцільним та небезпечним.

Також «Главком» повідомляв, що в Києві правоохоронці оголосили підозру у службовій недбалості начальнику управління житлово-комунального господарства Подільської райдержадміністрації, який за два мільйони гривень відремонтував укриття у будинку, хоча ці роботи того не коштували.