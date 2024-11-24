Зеленський назвав кількість авіаударів РФ по Україні за тиждень

Зеленський: Україна не є полігоном для випробування зброї

Протягом тижня Росія застосувала більш ніж 800 керованих авіаційних бомб, близько 460 ударних дронів та понад 20 ракет різних типів проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Україна не є полігоном для випробування зброї. Україна – суверенна та незалежна держава. Але Росія досі продовжує свої намагання знищити наших людей, посіяти страх та паніку, послабити нас», – йдеться у заяві президента.

This week, air raid alerts have sounded almost daily across Ukraine. Just last night, our air defense forces managed to shot down nearly 50 strike drones. Over the past week, Russia has launched more than 800 guided aerial bombs, around 460 strike drones, and over 20 missiles of… pic.twitter.com/wUeKmbGcIF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2024

Зеленський додав, що Україна потребує більшої кількості систем ППО.

«Україні потрібно більше ППО, і ми працюємо над цим із партнерами. Украй важливо зміцнити захист нашого неба», – додав очільник України.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 листопада окупанти атакували Україну 73 Shahed та безпілотниками невстановленого типу з Орла та Брянської області. Системам ППО вдалося збити 50 дронів.

До слова, на фронті фіксується просування російських військ під Коренево у Курській області. Також окупанти мали просування поблизу Великої Новосілки у районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.