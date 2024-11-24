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Зеленський назвав кількість авіаударів РФ по Україні за тиждень

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський назвав кількість авіаударів РФ по Україні за тиждень
21 листопада Росія атакувала Дніпро
фото: ДСНС

Зеленський: Україна не є полігоном для випробування зброї

Протягом тижня Росія застосувала більш ніж 800 керованих авіаційних бомб, близько 460 ударних дронів та понад 20 ракет різних типів проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Україна не є полігоном для випробування зброї. Україна – суверенна та незалежна держава. Але Росія досі продовжує свої намагання знищити наших людей, посіяти страх та паніку, послабити нас», – йдеться у заяві президента.

Зеленський додав, що Україна потребує більшої кількості систем ППО.

«Україні потрібно більше ППО, і ми працюємо над цим із партнерами. Украй важливо зміцнити захист нашого неба», – додав очільник України.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 листопада окупанти атакували Україну 73 Shahed та безпілотниками невстановленого типу з Орла та Брянської області. Системам ППО вдалося збити 50 дронів.

До слова, на фронті фіксується просування російських військ під Коренево у Курській області. Також окупанти мали просування поблизу Великої Новосілки у районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

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Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна безпілотник ракета росіяни російська ракета

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