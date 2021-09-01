В Україну прибувають хасиди: у «Борисполі» чергує понад сотня правоохоронців

Українські прикордонники очікують на початку вересня прибуття в країну декількох десятків тисяч хасидів

В аеропорту «Бориспіль» поліція забезпечує охорону публічної безпеки та порядку під час прильоту паломників-хасидів на територію України. Там чергують понад 120 правоохоронців. Про це повідомляє МВС України.

Зазначається, що поліцейські проводять комплекс безпекових заходів аби ізраїльтяни та громадяни інших іноземних держав відсвяткували юдейський Новий рік у безпеці.

До забезпечення публічної безпеки та порядку залучені, окрім поліції, вибухонехніки, поліція діалогу та понад 50 військовослужбовців Національної гвардії.

На території аеропорту «Бориспіль» працює Ситуаційний центр, який аналізує та систематизує інформацію, яка надходить, і координує діяльність нарядів, залучених до забезпечення правопорядку під час заходів.

Як відомо, хасиди масово їдуть в Україну. Ізраїльський міністр попередив про «бомбу, яка цокає».

У минулому році Україна закрила доступ паломникам до Умані. Близько 2000 хасидів намагалися прорватися на територію Черкаської області через Білорусь.

Міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю дав зрозуміти, що, повернувшись з Умані цього року, паломники можуть стати загрозою.

Тим часом українські прикордонники очікують на початку вересня прибуття в країну декількох десятків тисяч хасидів.

Нагадаємо, на тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

До слова, українські спецслужби і підрозділи сил безпеки проводять активну підготовку до охорони десятків тисяч паломників-хасидів, які традиційно прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. У вівторок, 17 серпня, в місті відбулися навчання спецназу з припинення можливих терористичних акцій.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.