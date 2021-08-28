Ізраїль запроваджує особливі правила для туристів, які їдуть в Україну

Ізраїль з 29 серпня вводить особливі правила для тих, хто вилітає в Україну

Порушникам загрожує кримінальна відповідальність, попереджає МОЗ

У найближчу неділю, 29 серпня, в Ізраїлі вводяться особливі правила для тих громадян, які вилітають в Україну. Про це повідомляє Vesty.co.il з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.

«Відповідно до постанови уряду всі, хто виїжджають в Україну, включаючи вакцинованих і тих, які видужали від коронавірусу, зобов'язані здати тест PCR. Це правило буде діяти до 6 вересня», - повідомили в МОЗ.

За порушення цього правила встановлені кримінальні та адміністративні покарання.

Ті, хто вилітають з України до Ізраїлю також зобов'язані надати негативний аналіз на коронавірус. Його повинні зробити також і щеплені громадяни. Аналіз робиться в термін до 72 годин до вильоту.

Винятки з цього правила можуть бути зроблені тільки з дозволу надзвичайної комісії по звільненню від тесту на коронавірус (Ваадат ха-Харіга ле-матан ПТОР мі-бдікат корона, ועדת החריגים למתן פטור מבדיקת קורונה לנכנסים לישראל).

Комісія може схвалити запит на звільнення від тесту, якщо людині був поставлений діагноз коронавірус за результатами тесту PCR, виконаного за 3 місяці до поїздки, і з тих пір людина одужала. Заявку на виключення з додатком підтверджуючих документів можна відправити за наступним посиланням: Https://survey.gov.il/he/PCR2

«Слід зазначити: дане звільнення не означає, що Україна не буде вимагати від цього пасажира негативний тест PCR. У зв'язку з цим необхідно обов'язково уточнити офіційні правила України перед від'їздом з Ізраїлю», - підкреслили в Міністерстві охорони здоров'я.

Відповідно до чинних правил, всі, хто повертаються до Ізраїлю з України повинні підписати згоду на карантин (електронна форма, за 24 години до вильоту). Після прибуття в Бен-Гуріон проводиться аналіз на коронавірус. Потім - карантин (7-14 днів), а також ще один тест на коронавірус.

Нагадаємо, на тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

До слова, українські спецслужби і підрозділи сил безпеки проводять активну підготовку до охорони десятків тисяч паломників-хасидів, які традиційно прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. У вівторок, 17 серпня, в місті відбулися навчання спецназу з припинення можливих терористичних акцій.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.