Хасиди масово їдуть в Україну. Ізраїльський міністр попередив про «бомбу, яка цокає»

В Україну на святкування Рош га-Шана прибули вже кілька тисяч хасидів

Міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю вважає, що ситуація з поїздками до Умані залишається дуже тривожною

Майже 100 тисяч хасидів, які вирушають напередодні Рош га-Шана в Україну для паломництва до могили праведника Нахмана в Умані, – це «сто тисяч бомб, що цокають». Про це сказав міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Омер Бар-Лев, пише видання vesty.co.il.

Міністр висловив «глибоку заклопотаність» у зв'язку з тим, що величезні маси прочан будуть знаходитися в закритих приміщеннях, жити в умовах обмеженого простору, молитися в одній синагозі.

«Мова йде про мега-подію», – попередив Бар-Лев, додавши, що вплинути на те, що відбувається в Умані буде складно, хоча поліція і направляє туди своїх представників.

За словами глави ізраїльського МЗС Яіра Лапіда, нещодавно він розмовляв зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою. «Вони (Україна – ред.) пам'ятають події минулого року, проте дали згоду на прийом паломників», – повідомив він.

Раніше головний державний санлікар України Ігор Кузін повідомив, що міністерство охорони здоров'я завершило підготовку до безпечного приймання паломників-хасидів в Умані Черкаської області. Він сказав, що від паломників зажадають дотримання масочного режиму і соціальної дистанції. Центр громадського здоров'я, в свою чергу, виділив 19 тисяч антисептиків, 190 тисяч масок і 50 тисяч експрес-тестів, які доставлені в Умань.

У минулому році Україна закрила доступ паломникам до Умані. Близько 2000 хасидів намагалися прорватися на територію Черкаської області через Білорусь.

Міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Омер Бар-Лев дав зрозуміти, що, повернувшись з Умані цього року, паломники можуть стати загрозою.

Тим часом українські прикордонники очікують на початку вересня прибуття в країну декількох десятків тисяч хасидів.

Нагадаємо, на тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

До слова, українські спецслужби і підрозділи сил безпеки проводять активну підготовку до охорони десятків тисяч паломників-хасидів, які традиційно прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. У вівторок, 17 серпня, в місті відбулися навчання спецназу з припинення можливих терористичних акцій.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.