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    В урядовому кварталі з'явилися автозаки (фото)

    Урядовий квартал столиці заповнили технікою&nbsp;&nbsp; - В урядовому кварталі з'явилися автозаки (фото)

    Урядовий квартал столиці заповнили технікою  

    фото: Telegram/Олексій Гончаренко

    Сьогодні під Верховною Радою протестують підприємці

    Народний депутат України Олексій Гончаренко поділився фото у своєму Telegram-каналі, де видно, що в урядовий квартал стягнули автозаки.

    Сьогодні у центрі Києва знову протестують SaveФОП. Через це повністю перекрито рух транспорту на вулиці Хрещатик.

    Нагадаємо, противники вакцинації проти коронавірусу мітингували у центрі Києва, біля будівлі парламенту.

    Також раніше, 14 лютого, під стінами Кабміну вже вдруге зібралися студенти кількох вишів. Вимоги учасників акції – відставка чинного міністра освіти України Сергія Шкарлета.

    Раніше, Україну охопили протести. Підприємці вийшли проти касових апаратів.

    Теги: Київ Олексій Гончаренко уряд
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    В урядовому кварталі з'явилися автозаки (фото)