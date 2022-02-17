В урядовому кварталі з'явилися автозаки (фото)

Сьогодні під Верховною Радою протестують підприємці

Народний депутат України Олексій Гончаренко поділився фото у своєму Telegram-каналі, де видно, що в урядовий квартал стягнули автозаки.

Сьогодні у центрі Києва знову протестують SaveФОП. Через це повністю перекрито рух транспорту на вулиці Хрещатик.

Нагадаємо, противники вакцинації проти коронавірусу мітингували у центрі Києва, біля будівлі парламенту.

Також раніше, 14 лютого, під стінами Кабміну вже вдруге зібралися студенти кількох вишів. Вимоги учасників акції – відставка чинного міністра освіти України Сергія Шкарлета.

Раніше, Україну охопили протести. Підприємці вийшли проти касових апаратів.