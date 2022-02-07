Україну охопили протести. Підприємці вийшли проти касових апаратів (фото, відео)

Підприємці пікетували адмінбудівлі із вимогою скасувати закон, який набув чинності 1 січня 2022 року й вимагає використання касових апаратів ФОПами

7 лютого близько двох сотень людей під стінами Черкаської облдержадміністрації місцеві підприємці вимагали скасувати обов'язкове встановлення касових апаратів для малого бізнесу.

Того ж дня протести підприємців відбулися і в інших містах, зокрема Харкові, де місцеві підприємці також пікетували облдержадміністрацію.

Аналогічні вимоги висували підприємці Житомира, які 7 лютого влаштували тематичний автопробіг.

Також підприємці Житомира передали представникам місцевої влади своє звернення із вимогами скасування законопроєкту про фіскалізацію.

Представники малого бізнесу також провели акцію й у Хмельницькому. Підприємці вимагали від депутатів Верховної Ради зареєструвати проєкт Закону України, який стосуватиметься зменшення тиску на мікробізнес.

Під стінами Тернопільської облдержадміністрації також відбулася акція ФОПів, організована місцевими активістами. Люди прийшли з плакатами та прапорами, аби їх почули. Під стінами адміністрації вони скандували: «Брехуни!».

У Запоріжжі близько 150 підприємців вийшли до будівлі ОДА, щоб виступити проти касових апаратів, підвищення тарифів та заявити про необхідність збереження спрощеної системи оподаткування.

Також біля приміщення Чернівецької обласної державної адміністрації зібралося чимало буковинських підприємців, які вимагали скасувати закон про обов'язкове використання касових апаратів.

Нагадаємо, з 1 січня тотальна фіскалізація охопила зобов’язаннями встановлювати реєстратори розрахункових операцій (РРО) більш ніж 800 000 ФОПів у сфері торгівлі і послуг. Для значної частини ФОПів це зобов’язання тягне суттєві додаткові витрати часу і грошей.

Раніше Кабінет міністрів остаточно назвав категорії підприємців, які можуть не користуватись касовими апаратами (РРО та ПРРО).

Також нещодавно «Слуги народу» спростували дванадцять міфів про касові апарати для ФОП.

Читайте також: