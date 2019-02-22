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    Вечір п’ятниці: у Києві через аварії зникла вода на восьми вулицях

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    Вечір п’ятниці: у Києві через аварії зникла вода на восьми вулицях

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

    У п’ятницю, 22 лютого, станом на 16:00 у зв’язку із пошкодженнями на мережі відсутнє холодне водопостачання у будинках на восьми вулицях Києва. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Підгірна, 28А;
    • вул. Печенізька, 32, 35/48;
    • вул. Кирилівська, 31;
    • пр-т. Миру, 5, 6, 7;
    • пр-т. Володимира Маяковського, 26;
    • пр-т. Генерала Ватутіна, 4В;
    • вул. Паньківська, 17;
    • пр-т. Повітрофлотський, 23.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, сьогодні вранці було відсутнє холодне водопостачання у будинках на чотирьох вулицях Києва.

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