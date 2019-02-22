Вечір п’ятниці: у Києві через аварії зникла вода на восьми вулицях



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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

У п’ятницю, 22 лютого, станом на 16:00 у зв’язку із пошкодженнями на мережі відсутнє холодне водопостачання у будинках на восьми вулицях Києва. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Підгірна, 28А;

вул. Печенізька, 32, 35/48;

вул. Кирилівська, 31;

пр-т. Миру, 5, 6, 7;

пр-т. Володимира Маяковського, 26;

пр-т. Генерала Ватутіна, 4В;

вул. Паньківська, 17;

пр-т. Повітрофлотський, 23.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, сьогодні вранці було відсутнє холодне водопостачання у будинках на чотирьох вулицях Києва.