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    Велике прибирання: у Києві перед виборами влаштовують толоку

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    <div class="alt">Гідропарк тоне у смітті</div> <div class="copy"></div> - Велике прибирання: у Києві перед виборами влаштовують толоку
    Гідропарк тоне у смітті
    Фото: Іван Вербицький, Главком

    Столичний Гідропарк очистять від сміття

    У суботу, 20 липня, об 11:00 у столичному Гідропарку відбудеться «Чисто субота» задля покращення стану території. Про це повідомив новий в. о. директора парку культури і відпочинку «Гідропарк» Олег Челомбітько.

    Він зазначив, що прибирання території є найпершим кроком на шляху до оновлення парку і закликав громадськість долучитися до толоки.

    «Україна потрапила у топ країн із найбільшим обсягом сміття на людину, ми посіли 9 місце – це 10,6 тонн на людину в рік. Починаючи з цієї суботи, 20 липня, ми розпочинаємо прибирання «сплячого велетня» – усім відомого Венеціанського острова між двома берегами Києва. Це практично заповідник у центрі столиці – Гідропарк. Це наша спільна робота, і ми запрошуємо усіх небайдужих долучитись», – закликав Челомбітько.

    Окрім того, у Дніпровському районі 20 липня прибиратимуть ще дві локації: зелену зону поблизу метро «Дарниця» та Микільську слобідку.

    Кожен охочий може долучитися до цієї ініціативи.

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