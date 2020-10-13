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    Вибори в Києві: мерія нагадала кандидатам, що агітація у школах заборонена

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    Вибори в Києві: мерія нагадала кандидатам, що агітація у школах заборонена

    Київрада ще у 2018 році заборонила політичну агітацію в закладах освіти у будь-якому форматі

    Останнім часом у Києві певні політичні сили та окремі кандидати дуже активізувалися зі своєю передвиборчою діяльністю. Тому в. о. першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський наголосив: заклади освіти не мають бути майданчиками для політичної агітації у будь-якому вигляді. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    «Київрада ще у 2018 році заборонила політичну агітацію в закладах освіти у будь-якому форматі. При цьому месенджери, які використовують в освітньому процесі, та батьківські збори – не виняток. Освіта має залишатися тільки освітою!» – зауважив Мондриївський.

    За його словами, у рішенні від 15 лютого 2018 року № 22/4086 чітко прописано, що розповсюдження реклами політичного характеру серед учнів, політична агітація та просування персонального політичного брендінгу в будь-якій формі на території закладів освіти Києва не допускається. Окрім того, забороняється й використання матеріально-технічної бази для розміщення громадських приймалень чи для здійснення політичної агітації серед учнів.

    «Ті ж особи, які порушуватимуть встановлені правила, будуть неминуче нести відповідальність згідно з законом. Повірте: винятків не буде! Незалежно від партії та займаної посади», – зазначив Мондриївський.

    Він наголосив, що ніхто не повинен втручатися в освітню діяльність навчальних закладів. Це питання перебуває на постійному контролі міста.

    Київ Київрада вибори освіта школа
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