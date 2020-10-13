МВС за два тижні до виборів розпочинає командно-штабні навчання



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Правоохоронці готуються до місцевих виборів Фото: МВС

Військовослужбовці ДПСУ вперше беруть участь в таких навчаннях

Правоохоронці почали командно-штабні навчання в рамках підготовки до місцевих виборів.

Як повідомили в пресслужбі МВС, навчання проходять з 13 по 16 жовтня на базі ситуаційних центрів Нацполіціі, пунктів управління Нацгвардії, Держприкордонслужби і ДСНС.

Навчання проводяться в чотири етапи:

продовження виявлення правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом;

дії при завезенні виборчої документації в ТВК, ДВК, взяття їх під охорону;

дії в день «тиші»;

дії в день голосування і підрахунку результатів волевиявлення, переміщення документації з ДВК до ТВК і її здачі комісіям.

Під час навчань правоохоронці відпрацюють практичну складову із залученням авіації, вибухотехніків, слідчо-оперативних груп, пожежних і рятувальних розрахунків.

Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня. В цьому році вони пройдуть в умовах пандемії коронавірусу.

5 вересня стартувала передвиборча кампанія. 24 вересня завершився процес офіційного висунення кандидатів в депутати місцевих рад і на посади сільського, селищного, міського голів.

У ЦВК дали роз'яснення, як проголосувати на виборах хворим.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що українцям на виборчих дільницях 25 жовтня поставлять п'ять питань.

У Комітеті виборців попередили, що всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону.

Ініціативу також прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.