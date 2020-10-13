МВС за два тижні до виборів розпочинає командно-штабні навчання
Військовослужбовці ДПСУ вперше беруть участь в таких навчаннях
Правоохоронці почали командно-штабні навчання в рамках підготовки до місцевих виборів.
Як повідомили в пресслужбі МВС, навчання проходять з 13 по 16 жовтня на базі ситуаційних центрів Нацполіціі, пунктів управління Нацгвардії, Держприкордонслужби і ДСНС.
Навчання проводяться в чотири етапи:
- продовження виявлення правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом;
- дії при завезенні виборчої документації в ТВК, ДВК, взяття їх під охорону;
- дії в день «тиші»;
- дії в день голосування і підрахунку результатів волевиявлення, переміщення документації з ДВК до ТВК і її здачі комісіям.
Під час навчань правоохоронці відпрацюють практичну складову із залученням авіації, вибухотехніків, слідчо-оперативних груп, пожежних і рятувальних розрахунків.
Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня. В цьому році вони пройдуть в умовах пандемії коронавірусу.
5 вересня стартувала передвиборча кампанія. 24 вересня завершився процес офіційного висунення кандидатів в депутати місцевих рад і на посади сільського, селищного, міського голів.
У ЦВК дали роз'яснення, як проголосувати на виборах хворим.
Нагадаємо, що Зеленський заявив, що українцям на виборчих дільницях 25 жовтня поставлять п'ять питань.
У Комітеті виборців попередили, що всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону.
Ініціативу також прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.