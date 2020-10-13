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    МВС за два тижні до виборів розпочинає командно-штабні навчання

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    Правоохоронці готуються до місцевих виборів - МВС за два тижні до виборів розпочинає командно-штабні навчання
    Правоохоронці готуються до місцевих виборів
    Фото: МВС

    Військовослужбовці ДПСУ вперше беруть участь в таких навчаннях

    Правоохоронці почали командно-штабні навчання в рамках підготовки до місцевих виборів.

    Як повідомили в пресслужбі МВС, навчання проходять з 13 по 16 жовтня на базі ситуаційних центрів Нацполіціі, пунктів управління Нацгвардії, Держприкордонслужби і ДСНС.

    Навчання проводяться в чотири етапи:

    • продовження виявлення правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом;
    • дії при завезенні виборчої документації в ТВК, ДВК, взяття їх під охорону;
    • дії в день «тиші»;
    • дії в день голосування і підрахунку результатів волевиявлення, переміщення документації з ДВК до ТВК і її здачі комісіям.

    Під час навчань правоохоронці відпрацюють практичну складову із залученням авіації, вибухотехніків, слідчо-оперативних груп, пожежних і рятувальних розрахунків.

    Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня. В цьому році вони пройдуть в умовах пандемії коронавірусу.

    5 вересня стартувала передвиборча кампанія. 24 вересня завершився процес офіційного висунення кандидатів в депутати місцевих рад і на посади сільського, селищного, міського голів.

    У ЦВК дали роз'яснення, як проголосувати на виборах хворим

    Нагадаємо, що Зеленський заявив, що українцям на виборчих дільницях 25 жовтня поставлять п'ять питань.

    У Комітеті виборців попередили, що всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону.

    Ініціативу також прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.

     Читайте також: У Зеленського з’явились питання до народу

     

    ЦВК МВС вибори ДСНС військові навчання навчання поліція
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