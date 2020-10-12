Партія Порошенка поскаржилась місії ОБСЄ на тиск під час виборчої кампанії



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Марина Порошенко та Вікторія Сюмар поспілкувалися з представниками моніторингової місії ОБСЄ

В «Євросолідарності» є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори

Лідер команди «Європейської солідарності» до Київради Марина Порошенко та очільниця списку «ЄС» до Київської обласної ради Вікторія Сюмар провели зустріч з головою моніторингової місії ОБСЄ Інгібйорг Сольрун Гісладоттір та політичним аналітиком місії Дімашем Алжанов, в ході якої висловили свій погляд на хід виборчої кампанії в Україні.

Під час обговорення Марина Порошенко зазначила, що ці вибори будуть важливим індикатором всього, що відбувається в країні протягом останніх півтора року правління абсолютно некомпетентної центральної влади. «У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори. Велике занепокоєння викликає незалежність виборчих комісій та їх можливість повноцінно працювати з огляду на епідемію коронавірусу. З огляду на складність виборчого процесу ми очікуємо досить велику кількість порушень та, відповідно, оскаржень рішень виборчих комісій. І тут нас особливо непокоїть спроможність судів оперативно та неупереджено розглядати справи та виносити справедливі рішення, щоб захистити вибір громадян», – сказала Порошенко.

Сюмар наголосила, що «Європейська Солідарність» у ході передвиборчої кампанії стикається з великою кількістю порушень та тиском. Зокрема вона розповіла про блокування «Приватбанком» рахунків партії, порушення при розподілі посад до виборчих комісій всіх рівнів, пошкодження білбордів з рекламою «Європейської Солідарності» у Черкаській області та перешкоджання розміщенню зовнішньої реклами партії у Волинській та Полтавській областях.

Також учасниці зустрічі підкреслили, що «Європейська Солідарність» є партією з чіткими ідеологічними установками – орієнтацією на європейські стандарти та захист державного суверенітету.

«У Київ ми йдемо з гаслом «Допомагати і захищати». І це не просто слова. Вони відповідають тому, що наша команда робила і робить, незалежно від того, чи це виборча кампанія, чи політичні будні», – зазначила Марина Порошенко.

Учасники зустрічі домовилися про подальшу співпрацю та передачу всіх фактів порушень у ході виборів до моніторингової місії ОБСЄ.