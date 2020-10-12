«Євросолідарність» у Київраді не співпрацюватиме з проросійськими силами – Прокопів



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Голова столичного осередку «Європейської Солідарності» Володимир Прокопів сподівається, що кияни не помиляться у виборі

Існують ризики, що проросійські політсили отримають представництво в Київраді

«Європейська Солідарність» у Київраді готова об'єднуватися з тими партіями, які мають чітко проєвропейський вектор. Натомість з проросійськими політичними силами та проєктами «ЄС» не співпрацюватиме, бо це суперечить ідеології партії.

Про це сказав голова столичного осередку «Європейської Солідарності» Володимир Прокопів в інтерв'ю виданню «Великий Київ».

«У нас дуже проста і зрозуміла система координат. Неможливе об’єднання з тими партіями, які точно не бачать нашого майбутнього в Європі, а постійно дивляться в сторону Москви», – підкреслив він.

Прокопів також зазначив, що існують ризики того, що проросійські політсили отримають представництво в Київраді. «На жаль, є певна частина громадян, які піддаються пропаганді п’ятої колони в Україні. Ця пропаганда інколи неприховано ллється як з українських телеканалів, які належать членам фракції ОПЗЖ, так і російських телеканалів. Але я дуже сподіваюся, що кияни, які завжди задавали тренд усій Україні, не помиляться у своєму виборі», – зазначив він.

Прокопів також вкотре наголосив на важливості об'єднання партій з проєвропейськими поглядами: «Європейська Солідарність» має продемонструвати мудрість і об’єднати різні політичні сили перед загрозами, які можуть виникнути після цих виборів. В першу чергу – перед загрозою «окупації» Києва проросійськими силами».