  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через петарду киянин залишився без трьох пальців

    • Розсилка
    Петарда вибухнула в руках молодика - Через петарду киянин залишився без трьох пальців
    Петарда вибухнула в руках молодика
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Чоловік намагався розібрати петарду

    У неділю, 17 січня, в Оболонському районі Києва чоловік отримав травми, коли намагався розібрати петарду.

    Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

    «В Оболонському районі 32 річний чоловік намагався розібрати петарду. Як наслідок – отримав неповну ампутацію трьох пальців лівої кисті», – розповіли медики.  

    Загалом, за даними Центру, за минулу добу зареєстровано 101 травматичний випадок, з них 41 стався з дітьми.

    17 січня бригади екстреної медичної допомоги 31 раз виїжджали на пожежі, постраждало дві особи. На ДТП медиків викликали три рази – постраждало троє дорослих, двох госпіталізовано.

    Крім того, 17 січня медиками зафіксований один випадок повішання в Києві.

    Як повідомлялося, за вихідні, 16-17 січня, у Києві через ожеледицю травмувалися 74 людини.

    16 січня у Києві через переохолодження або обмороження кінцівок до відповідних служб було направлено 9 осіб.

    За 17 січня зафіксовано 4 обмороження, ще 4 особи з переохолодженням госпіталізовано.

    Теги: вибух Київ лікарня кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies