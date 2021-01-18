Через петарду киянин залишився без трьох пальців

Чоловік намагався розібрати петарду

У неділю, 17 січня, в Оболонському районі Києва чоловік отримав травми, коли намагався розібрати петарду.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

«В Оболонському районі 32 річний чоловік намагався розібрати петарду. Як наслідок – отримав неповну ампутацію трьох пальців лівої кисті», – розповіли медики.

Загалом, за даними Центру, за минулу добу зареєстровано 101 травматичний випадок, з них 41 стався з дітьми.

17 січня бригади екстреної медичної допомоги 31 раз виїжджали на пожежі, постраждало дві особи. На ДТП медиків викликали три рази – постраждало троє дорослих, двох госпіталізовано.

Крім того, 17 січня медиками зафіксований один випадок повішання в Києві.

Як повідомлялося, за вихідні, 16-17 січня, у Києві через ожеледицю травмувалися 74 людини.

16 січня у Києві через переохолодження або обмороження кінцівок до відповідних служб було направлено 9 осіб.

За 17 січня зафіксовано 4 обмороження, ще 4 особи з переохолодженням госпіталізовано.