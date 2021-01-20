У багатоповерхівці в Києві стався вибух

Внаслідок вибуху повилітали вікна в кухні та кімнаті

Вибух стався під час газозварювальних робіт у квартирі

У середу, 20 січня, у 5-поверховому житловому будинку на вул. Курнатовського, 26 у Дніпровському районі столиці стався вибух. Інформація про це надійшла до рятувальної служби об 11:04, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули вогнеборці 13 та 43 Державної пожежно-рятувальної частини.

Бійці встановили, що у квартирі на третьому поверсі на кухні стався вибух газу без послідуючого горіння.

Вибух стався у квартирі на третьому поверсі

Внаслідок цього вилетіли два склопакети (у кухні та кімнаті).

За попередніми даними, двоє чоловіків проводили газозварювальні роботи на стояку, коли стався вибух.

Постраждалих немає.

Обставини даної події встановлює слідство.

До ліквідації наслідків події підрозділи ГУ ДСНС у Києві не залучалися.