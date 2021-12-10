Вибух на Позняках. Київрада спростила отримання допомоги постраждалими

Постраждалі зможуть отримати фінансову допомогу на ремонт нових квартир

Київська міська рада спростила процедуру подачі документів на отримання одноразової матеріальної допомоги для постраждалих внаслідок руйнування житлового будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. Таке рішення на пленарному засіданні 9 грудня підтримали 104 депутати, повідомляє пресслужба Київради.

Як відомо, в червні 2020 року в Дарницькому районі склалася надзвичайна ситуація, внаслідок якої стався вибух газу та було зруйновано житловий будинок. Після трагедії мешканці будинку почали отримувати право власності на нові квартири, а також адресну одноразову матеріальну допомогу для проведення ремонтних робіт.

«Із міського бюджету виділено фінансування на виплати одноразової адресної матеріальної допомоги для проведення ремонтних робіт, а також на придбання мінімально необхідної побутової техніки та меблів у квартири, які надані в порядку забезпечення житлом постраждалих. Наразі необхідно спростити процедуру та зменшити перелік документів для отримання матеріальної компенсації. Депутатський корпус виступає на захисті інтересів громади, всі постраждалі мають отримати допомогу», – зазначив депутат Київської міської ради, заступник голови постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Микола Конопелько.

Депутат розповів, що було внесено зміни до рішення Київської міської ради «Про окремі питання соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася внаслідок руйнування житлового будинку № 1/5 по вулиці Соломії Крушельницької у Дарницькому районі міста Києва» для того, щоб всі постраждалі змогли отримати фінансову допомогу на ремонт квартир.

Нагадаємо, 21 червня 2020 року на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

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